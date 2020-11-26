Samsung Galaxy Z Flip 3 получит батарею на 3900 мАч

Сетевые источники поделились подробностями о складном смартфоне Samsung Galaxy Z Flip 3, выход которого ожидается летом 2021 года. Итак, устройству прочат 6,9-дюймовый дисплей с кадровой частотой 120 Гц и более узкими рамками, внешний экран с диагональю от 2,2 до 3,3 дюйма, новое ультратонкое стекло (UTG) и аккумулятор ёмкостью 3900 мАч. Почему аппарат получит название Galaxy Z Flip 3, а не Galaxy Z Flip 2? Вероятно, за вторую модель в Samsung посчитали Galaxy Z Flip 5G. А еще в следующем году корейцы выпустят Galaxy Z Fold 3, и пользователям будет проще ориентироваться в названиях новинок.