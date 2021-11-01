Samsung Galaxy Z Flip 3 разобрали Недавно мы видели видео о тестировании на прочность нового смартфона Samsung Galaxy Z Flip 3, и теперь мы можем узнать больше о том, что находится внутри устройства. Недавно мы видели видео о тестировании на прочность нового смартфона Samsung Galaxy Z Flip 3, и теперь мы можем узнать больше о том, что находится внутри устройства. Видео теста на ударопрочность было предоставлено JerryRigEverthing, а теперь он выпустил Видео теста на ударопрочность было предоставлено JerryRigEverthing, а теперь он выпустил видео разборки телефона. Давайте узнаем, как устроен последний складной смартфон от Samsung. Напоминаем, что новый Galaxy Z Flip 3 оснащен мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 888 и оснащен 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ / 512 ГБ встроенной памяти. Samsung Galaxy Z Flip 3 оснащен складным 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением FHD + 2640 x 1080 пикселей, есть также дополнительный 1,9-дюймовый экран-крышка с разрешением 2640 x 512 пикселей. Автор - Bulat . Размещено: Сегодня 21:43 . Продукт - Samsung Galaxy Z Flip 3 Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Flip 3

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