Samsung Galaxy Z Flip 3 разобрали

Недавно мы видели видео о тестировании на прочность нового смартфона Samsung Galaxy Z Flip 3, и теперь мы можем узнать больше о том, что находится внутри устройства.

Видео теста на ударопрочность было предоставлено JerryRigEverthing, а теперь он выпустил видео разборки телефона. Давайте узнаем, как устроен последний складной смартфон от Samsung. Напоминаем, что новый Galaxy Z Flip 3 оснащен мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 888 и оснащен 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ / 512 ГБ встроенной памяти. Samsung Galaxy Z Flip 3 оснащен складным 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением FHD + 2640 x 1080 пикселей, есть также дополнительный 1,9-дюймовый экран-крышка с разрешением 2640 x 512 пикселей.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Flip 3
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