Samsung Galaxy Z Flip 4 будут продавать за 120 тысяч рублей

Некоторые российские ритейлеры объявили цену на смартфон-раскладушку Samsung Galaxy Z Flip4, который будет продаваться в рамках параллельного импорта. Цена базовой версии составит 120 тысяч рублей. Для сравнения, в Европе он оценен в 1100 евро, что составляет около 64 тысяч рублей по текущему курсу.

Напомним, что новинка оснащается флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 ГБ ОЗУ и 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти, аккумулятором ёмкостью 3700 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт, старой основной камерой с модулями разрешением 12 Мп (оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 10 Мп, 6,7-дюймовым гибким Dynamic AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 22:9, внешним 1,9-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 512:260 пикселей, алюминиевой рамкой, боковым сканером отпечатков, стереодинамиками, защитой от воды (степень IPX8), размерами сложенном состоянии 84,9:71,9:17,1 мм, в разложенном 165,2:71,9?6,9 мм, массой 187 граммов и предустановленной операционной системой Android 12 с оболочкой OneUI 4.1.