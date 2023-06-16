Samsung Galaxy Z Flip 5 показали на официальных рендерах

Вскоре после публикации первых пресс-рендеров смартфона Samsung Galaxy Z Fold 5 в сети появился слитый официальный пресс-рендер предстоящей модели Galaxy Z Flip 5, который раскрывает все особенности нового смартфона, о котором на самом деле по сей день известно не так уж много информации. Правда, стоит сразу отметить, что данная модель от Samsung выглядит практически идентично своим предшественникам, за исключением внешнего дисплея, который будет гораздо больше и при этом полностью функциональным с оптимизированными приложениями от Google. Также западные журналисты, которым кто-то благополучно слил эти фотографии, заявили, что устройство выглядит точно так же, как и в ранее слитых в сеть утечках на основе CAD-рендеров, так что, вероятно, информации можно доверять.

И, конечно, в сети уже достаточно давно имеются официальные характеристики Samsung Galaxy Z Flip 5, так как устройство неоднократно проходило тесты в бенчмарках и даныне сливались в сеть мгновенно. Потенциальный покупатель смартфона получает устройство диагональю 6,7 с AMOLED-матрицей нового поколения и частотой обновления 120 Гц, а за производительность устройства будет отвечать процессор Snapdragon 8 Gen 2 от компании Qualcomm. При этом к покупке будет доступен только вариант с 8 ГБ оперативной памяти, тогда как встроенная память представлена накопителями на 128 или 256 ГБ. Цена пока что не называется, но она остановится на уровне 1000 долларов за базовую версию.