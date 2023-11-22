Samsung Galaxy Z Flip 5 получит Android 14

Собственно, на текущий момент компания Samsung явно опережает многих своих конкурентов в вопросе выпуска последней версии операционной системы Android 14, что, безусловно, хорошо, так как у китайских оппонентов ситуация куда менее интересная. Размер этих обновлений варьируется от 2,5 до 3 гигабайт в зависимости от гаджета, плюс в этом апдейте пользователь получает не только новую прошивку, но и обновление системы безопасности — патч закрывает все возможные уязвимости. Но, что вполне естественно, обновление займёт какое-то время, так как развернуть обновление сразу на все устройства на планете — вопрос довольно сложный на самом деле. И если у вас пока что нет обновления, то стоит просто подождать — компания, вероятно, выпустит апдейт в самое ближайшее время. Максимум до конца недели все поддерживаемые гаджеты обновление точно получат.