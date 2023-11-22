Samsung Galaxy Z Flip 5 получит Android 14

Спустя некоторое время после выпуска стабильного обновления прошивки One UI 6.0 для глобальной версии смартфона Galaxy S23 FE, Samsung запустила процесс релиза аналогичного обновления для складного смартфона Galaxy Z Flip 5, а также для планшета Galaxy Tab S9. Это, безусловно, хорошая новость для всех, кто ждал обновления своих устройств и надеялся, что производитель не будет заниматься этим до середины 2024 года. С выпуском стабильного обновления One UI 6.0 для Galaxy Z Flip 5, Galaxy Tab S9 и других устройств Samsung вновь продемонстрировала своё желание предоставлять аудитории более высокий уровень сервиса, чем конкуренты.

Собственно, на текущий момент компания Samsung явно опережает многих своих конкурентов в вопросе выпуска последней версии операционной системы Android 14, что, безусловно, хорошо, так как у китайских оппонентов ситуация куда менее интересная. Размер этих обновлений варьируется от 2,5 до 3 гигабайт в зависимости от гаджета, плюс в этом апдейте пользователь получает не только новую прошивку, но и обновление системы безопасности — патч закрывает все возможные уязвимости. Но, что вполне естественно, обновление займёт какое-то время, так как развернуть обновление сразу на все устройства на планете — вопрос довольно сложный на самом деле. И если у вас пока что нет обновления, то стоит просто подождать — компания, вероятно, выпустит апдейт в самое ближайшее время. Максимум до конца недели все поддерживаемые гаджеты обновление точно получат.