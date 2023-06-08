Samsung Galaxy Z Flip 5 получит SoC Snapdragon 8 Gen 2

Известный своей осведомленностью инсайдер Йогеш Брар поделился подробностями о складном смартфоне Samsung Galaxy Z Flip 5, официальный релиз которого ожидается уже в конце следующего месяца.

Итак, устройству приписывают наличие 6,7-дюймового гибкого AMOLED-экрана с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц, 3,4-дюймового внешнего AMOLED-дисплея с разрешением HD, флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ оперативной и 128 и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятора ёмкостью 3700 мАч, поддержки 25-Вт проводной зарядки, сдвоенной тыльной камеры с модулями по 12 Мп и предустановленной ОС Android 13 с прошивкой OneUI 5.1. Ориентировочная цена Samsung Galaxy Z Flip 5 составляет 1000 долларов.
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