Samsung Galaxy Z Flip 5G представлен официально

Компания Samsung довольно неожиданно представила смартфон Samsung Galaxy Z Flip 5G, который отличается от обычного Galaxy Z Flip новым процессором Qualcomm Snapdragon 865+ с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Новинку также оснастили 6,7-дюймовым гибким Dynamic AMOLED-дисплеем с разрешением 2636:1080 пикселей, 1,1-дюймовым вспомогательным дисплеем с разрешением 300:112 пикселей, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, сдвоенную тыльной камерой разрешением 12 Мп, фронтальной камерой на 10 Мп, аккумулятором емкостью 3300 мАч и модулем NFC. Смартфон появится в продаже 7 августа в серой и бронзовой расцветках по цене в 1450 долларов.

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