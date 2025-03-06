Samsung Galaxy Z Flip 7 получит большой внешний экран

Компания Samsung, судя по информации инсайдеров, может выпустить следующий складной смартфон Galaxy Z Flip с дисплеем, который будет полностью занимать всю тыльную сторону смартфона (естественно, речь идёт только про верхнюю половинку). Опубликованные рендеры Z Flip 7, созданные на основе слитой информации и представленные OnLeaks совместно с изданием Android Headlines, показывают, что новый складной смартфон Samsung напоминает своего основного конкурента — Motorola Razr Plus. Внешний экран устройства теперь занимает всю поверхность крышки и включает вырезы для камер и вспышки. Стоит отметить, что инсайдер OnLeaks хорошо известен своими точными утечками данных — ранее он уже слил в сеть дизайн Pixel 8 Pro, Pixel 9 Pro, Nintendo Switch 2 и других устройств.

Кроме того, эти рендеры появились вскоре после того, как OnLeaks и Android Headlines опубликовали другой дизайн Z Flip 7, который слишком напоминал нынешний Z Flip 6. Вскоре после этого другой инсайдер заявил, что информация была подана неправильно и на самом деле дисплей новинки будет гораздо больше — после этого появились свежие рендеры. Ещё одно важное изменение в Z Flip 7 — увеличение внутреннего дисплея до 6,8 дюйма против 6,7 дюйма у предыдущей модели, а также возможное уменьшение складки в центре экрана. Это достаточно важные моменты для пользователей, которые обращают внимание на складку по центру дисплея и хотят получить более современное решение. Правда, полностью от неё всё равно не избавиться.
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