Samsung Galaxy Z Flip FE будет стоить $400-500

Известный своей осведомленностью инсайдер Revegnus поделился подробностями о бюджетном складном смартфоне компании Samsung. Утверждается, что устройство с потенциальным названием Galaxy Z Flip FE, будет стоить 400-500 долларов. Пока самой доступной раскладушкой на рынке является Motorola Moto Razr 40, за который просят в Китае 560 долларов.

Последний, напомним, оснащается гибким 6,9-дюймовым OLED-экраном LTPO с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, 1,5-дюймовым внешним дисплеем, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп и 13 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 32 Мп, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, батареей ёмкостью 4200 мАч, поддержкой 30-Вт проводной и 8-Вт беспроводной зарядок, предустановленной ОС Android 13, модулем NFC, поддержкой Wi-Fi 6E, модемом для сотовых сетей, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP52, двумя стереодинамиками и боковым дактилоскопом.
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