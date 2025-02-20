Samsung Galaxy Z Flip FE засветился в сети

Инсайдер @PandaFlashPro сообщает, что Samsung все еще может выпустить складной смартфон Galaxy Z Flip FE. Утверждается, что в данный момент корейский производитель тестирует прототип, который очень похож своими характеристиками на обычный Galaxy Z Flip6. Отличаться аппарат будет в мелочах: процессор Exynos, возможности Galaxy AI и сверхширокоугольный модуль основной камеры.

Напомним, что выпущенный летом прошлого года Samsung Galaxy Z Flip6 оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 ГБ ОЗУ, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, 3,4-дюймовым внешним дисплеем AMOLED с разрешением 748:720, пикселей и кадровой частотой 60 Гц, 6,7-дюймовым гибким экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2460:1080 пикселей и частотой обновления от 1 до 120 Гц, системой охлаждения с испарительной камерой, батареей ёмкостью 4000 мАч, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (OIS) и 12 Мп (ультраширик), селфи-камерой разрешением 10 Мп, защитой от пыли и воды согласно степени IP48, а также корпусом толщиной 6,9 мм и 14,9 мм (в сложенном виде).