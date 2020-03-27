Samsung Galaxy Z Flip не продается в России

Некоторое время назад был официально представлен новый смартфон Samsung Galaxy Z Flip, который стоит достаточно много денег. Взамен пользователь получает складной гаджет со складным дисплеем, который существенно выделяется на фоне конкурентов своими компактными размерами. То есть, вы можете купить обычный флагман за 80 тысяч рублей или за 200 с лишним приобрести Samsung Galaxy Z Flip. Естественно, данная перспектива не очень понравилась пользователям и они просто не покупают смартфон, отдавая предпочтение более доступным моделям. В России устройство вовсе не пользуется спросом, так как сейчас при повышении курса валют стоимость на гаджет выросла еще сильнее. Это достаточно грустно, ведь смартфон интересный и необычный.