Samsung Galaxy Z Flip плохо снимает

Проект DxOMark протестировал камеры смартфона Samsung Galaxy Z Flip и выставил свою оценку, которая, впрочем, ничем порадовать потенциальных покупателей смартфона не сможет. Дело в том, что разработчики сделали упор на дисплей, тогда как все остальные компоненты устройства оказались более посредственными. В итоге камера получила всего 105 баллов, что сравнимо с флагманами 2018 года. Согласитесь, для смартфона за 1400 долларов это не совсем уж хорошо, особенно если учитывать, что с дисплеем тоже есть различные проблемы. Он может легко сломаться или повредиться при активном использовании, к примеру. Весьма неоднозначное устройство получается, да и брать гаджет для фотографии категорически не стоит. Он просто не справится с задачей.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Flip
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