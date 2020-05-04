Samsung Galaxy Z Flip плохо снимает

Проект DxOMark протестировал камеры смартфона Samsung Galaxy Z Flip и выставил свою оценку, которая, впрочем, ничем порадовать потенциальных покупателей смартфона не сможет. Дело в том, что разработчики сделали упор на дисплей, тогда как все остальные компоненты устройства оказались более посредственными. В итоге камера получила всего 105 баллов, что сравнимо с флагманами 2018 года. Согласитесь, для смартфона за 1400 долларов это не совсем уж хорошо, особенно если учитывать, что с дисплеем тоже есть различные проблемы. Он может легко сломаться или повредиться при активном использовании, к примеру. Весьма неоднозначное устройство получается, да и брать гаджет для фотографии категорически не стоит. Он просто не справится с задачей.