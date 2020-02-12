Samsung Galaxy Z Flip в лимитированной версии

2020-02-12, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Galaxy Z Flip; [106]
Вчера представители компании Samsung представили не только обычную версию складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip, но и лимитированную серию под названием Galaxy Z Flip Thom Browne Edition. Это уникальный смартфон, созданный при участии легендарного Тома Брауна. Гаджет выполнен в серебристом цвете с опоясывающей корпус лентой красно-бело-синего цвета. Выглядит новое устройство достаточно привлекательно и для пользователей, которые хотят себе складной смартфон в таком стиле, лимитированная версия является возможностью выделиться из толпы, при этом оставаясь в строгом дресс-коде. Проблема только в том, что цену на такую версию мы пока что не знаем, да и сильно сомневаемся, что продукт привезут в Россию. А жаль.


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