Samsung Galaxy Z Flip в лимитированной версии

Вчера представители компании Samsung представили не только обычную версию складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip, но и лимитированную серию под названием Galaxy Z Flip Thom Browne Edition. Это уникальный смартфон, созданный при участии легендарного Тома Брауна. Гаджет выполнен в серебристом цвете с опоясывающей корпус лентой красно-бело-синего цвета. Выглядит новое устройство достаточно привлекательно и для пользователей, которые хотят себе складной смартфон в таком стиле, лимитированная версия является возможностью выделиться из толпы, при этом оставаясь в строгом дресс-коде. Проблема только в том, что цену на такую версию мы пока что не знаем, да и сильно сомневаемся, что продукт привезут в Россию. А жаль.