Samsung Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition выпустили в Южной Корее

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов специальным изданием складной модели Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition. Новинка появится в южнокорейской продаже 24 апреля. От стандартного издания Pokemon Edition отличается тематической коробкой, маленькой коробкой в стиле покетбола для самого смартфона, карточками с покемонами, которые вставляются в прозрачный чехол, а также другими аксессуарами.

Напомним, что сам Galaxy Z Flip3 оснащается 1,9-дюймовым внешним экраном Super AMOLED с кадровой частотой 60 Гц и разрешением 260:512 пикселей, 6,7-дюймовым гибким дисплеем Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Гц, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, топовой платформой Snapdragon 888, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп, селфи-камерой на 10 Мп, батареей ёмкостью 3300 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки на 15 Вт и беспроводной мощностью 10 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев, водонепроницаемостью (IPX8) и поддержкой сотовых 5G.
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