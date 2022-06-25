Samsung Galaxy Z Flip3 подешевел до $700

Компания Samsung устроила короткую распродажу своих смартфонов и носимых гаджетов, которая продлится в США только на этих выходных. Так, флагман Samsung Galaxy S22 Ultra с 1 ТБ флеш-памяти можно приобрести за 1450 долларов вместо 1600 долларов, а Galaxy Z Flip 3 – за 700 долларов вместо 1000 долларов. А покупатели Samsung Galaxy Z Fold 3 вместо скидки получат в подарок смарт-часы Samsung Galaxy Watch 4 Classic. При этом, те же часы можно бесплатно получить за покупку Galaxy Z Flip 3.

Напомним, что Galaxy Z Flip3 оснащается 1,9-дюймовым внешним экраном Super AMOLED с кадровой частотой 60 Гц и разрешением 260:512 пикселей, 6,7-дюймовым гибким дисплеем Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Гц, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, топовой платформой Snapdragon 888, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5, 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп, селфи-камерой на 10 Мп, батареей ёмкостью 3300 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки на 15 Вт и беспроводной мощностью 10 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев, водонепроницаемостью (IPX8) и поддержкой сотовых сетей пятого поколения.
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