Samsung Galaxy Z Flip3 показали на новых рендерах

Сетевые источники поделились новыми изображениями складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip 3, официальный релиз которого ожидается в августе этого года.

Если верить утечкам, смартфон получит 1,83-1,9-дюймовый вспомогательный экран, новую камеру в стиле Galaxy S21, 6,8-6,9-дюймовый основной дисплей с кадровой частотой 120 Гц, улучшенные петли и рамку, защиту от пыли и влаги, топовый чипсет Snapdragon 888, 256 ГБ или 128 ГБ флеш-памяти, предустановленную ОС Android 11 с оболочкой One UI 3.5, стереодинамики, две батареи общей емкостью 3300 мАч, поддержку проводной зарядки на 25 Вт и беспроводной на 15 Вт, а также ценник в 1350 евро за базовую версию.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Flip3
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