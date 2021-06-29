Samsung Galaxy Z Flip3 показали на новых рендерах

Сетевые источники поделились новыми изображениями складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip 3, официальный релиз которого ожидается в августе этого года.

Если верить утечкам, смартфон получит 1,83-1,9-дюймовый вспомогательный экран, новую камеру в стиле Galaxy S21, 6,8-6,9-дюймовый основной дисплей с кадровой частотой 120 Гц, улучшенные петли и рамку, защиту от пыли и влаги, топовый чипсет Snapdragon 888, 256 ГБ или 128 ГБ флеш-памяти, предустановленную ОС Android 11 с оболочкой One UI 3.5, стереодинамики, две батареи общей емкостью 3300 мАч, поддержку проводной зарядки на 25 Вт и беспроводной на 15 Вт, а также ценник в 1350 евро за базовую версию.