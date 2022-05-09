Samsung Galaxy Z Flip4 и Z Fold4 будут иметь максимальную скорость зарядки 25 Вт

Похоже что Samsung Galaxy Z Fold4 и Z Flip4 продолжат поддерживать максимальную скорость зарядки 25 Вт, как и их предшественники. Это та же самая максимальная скорость для большинства телефонов Samsung высокого класса с 2019 года. Информация исходит из китайской спецификации 3C, в которой просочились номера моделей Z Flip4 и Z Fold4 — SM-F7210 и SM-F9360, а также зарядное устройство, которое они будут использовать — EP-TA800. В Китае Samsung поставляет зарядное устройство в коробке, в отличие от остального мира.

Galaxy Z Fold4 будет иметь ту же батарею емкостью 4400 мАч , что и его предшественник, и скорее всего не будет иметь специального встроенного слота для S Pen. Также ожидается что смартфон будет использовать камеры флагманского смартфона Galaxy S22 Ultra — 10-мегапиксельной с 3-кратным зумом, 12-мегапиксельной сверхширокоугольной и 108-мегапиксельной основной камеры.