Samsung Galaxy Z Flip4 появился на Geekbench с чипсетом Snapdragon 8 Gen 1+

По мере того, как мы приближаемся к предполагаемому запуску следующего поколения складных устройств Samsung, начинают появляться новые подробности о Galaxy Z Flip4. Последние новости касаются процессора телефона и емкости аккумулятора, которые появились в двух новых списках. Первый — это список Geekbench для Samsung SM-F721U, который, как полагают, является Z Flip4, работающим на еще не анонсированном чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+.

В отчете указано, что чипсет носит кодовое имя «Taro» и имеет максимальную тактовую частоту 3,19 ГГц, которая должна соответствовать производительному ядру ЦП Cortex-X2. Мы также можем увидеть дополнительные три ядра с тактовой частотой 2,75 ГГц — предположительно разновидности Cortex-A710 и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A510, работающих на частоте 1,8 ГГц. Z Flip4 в списке также оснащен 8 ГБ ОЗУ и загружает Android 12. Он набрал 1277 баллов в одноядерном тесте и 3642 балла в многоядерном тесте.

В связанных новостях Z Flip4 попал в базу данных 3C, показав общую номинальную емкость аккумулятора 3595 мАч. Телефон будет комплектоваться двойным аккумулятором с номинальной емкостью 2555 мАч и 1040 мАч.