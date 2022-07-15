Samsung Galaxy Z Flip4 показали на рендерах

Сетевые инсайдеры опубликовали первые качественные изображения складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip4, официальный релиз которого ожидается в августе этого года. По словам источника, на рендерах позирует устройство в расцветке Bora Purple. Отметим увеличенные кнопки, более выступающие модули камер и слегка измененный шарнир.

Ранее сообщалось, что аппарат получит топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,7-дюймовый складной экран с частотой обновления 120 Гц, дополнительный 2,1-дюймовый sAMOLED-дисплей, 8 ГБ оперативной памяти, основную камеру с главным модулем разрешением 12 Мп и аккумулятор ёмкостью 3700 мАч.

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