Samsung Galaxy Z Flip5 не получил поддержку DeX

Недавно в сети появились слухи, что Samsung Galaxy Z Flip5 станет первым смартфоном в линейке с поддержкой функции DeX. Однако представленный вчера аппарат данной возможности не получил. По данным источника издания SamMobile, компания Samsung действительно собиралась добавить эту функцию в Flip5, но почему-то передумала. Есть вероятность, что поддержку DeX добавят позже в обновлении, ведь в аппаратном плане никаких ограничений для этого нет.

Напомним, что новинка оснащается 3,4-дюймовым внешним Super AMOLED-дисплеем с разрешением 720:748 пикселей и частотой обновления 60 Гц, гибким 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп и 12 Мп, селфи-камерой на 10 Мп, батареей ёмкостью 3700 мАч, поддержкой 25-Вт проводной, 15-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок, защитой от воды в соответствии со степенью IPX8, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6E 802.11ax и Bluetooth 5.3 LE, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и предустановленной ОС Android 13 с прошивкой One UI 5.1.1.