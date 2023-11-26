Samsung Galaxy Z Flip5 обновили до Android 14

Компания Samsung начала распространение стабильной версии фирменной оболочки One UI 6 на базе операционной системы Android 14 для смартфонов Galaxy Z Flip 5 и Galaxy S23 FE. До конца года производитель планирует обновить еще несколько десятков устройств.

Напомним, что выпущенный этим летом Galaxy Z Flip 5 оснащается 3,4-дюймовым внешним Super AMOLED-дисплеем с разрешением 720:748 пикселей и частотой обновления 60 Гц, гибким 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп и 12 Мп, селфи-камерой на 10 Мп, батареей ёмкостью 3700 мАч, поддержкой 25-Вт проводной, 15-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок, защитой от воды в соответствии со степенью IPX8, стереодинамиками, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 и 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.