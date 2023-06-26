Samsung Galaxy Z Flip5 показали на фото

Известный инсайдер Revegnus поделился фотографией складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip5, официальный релиз которого ожидается в конце июля этого года. Как это порой бывает с еще не выпущенными устройствами, аппарат заключен в специальный «антишпионский» чехол, который все же позволяет оценить огромные размеры внешнего дисплея. Также отметим наличие сдвоенной камеры, светодиодной вспышки, клавиши регулировки громкости и питания.

Ранее сообщалось, что смартфон оснастят 6,7-дюймовым гибким AMOLED-экраном, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камеры с 12-Мп модулями и аккумулятормо ёмкостью 3700 мАч.