Samsung Galaxy Z Flip5 показали на рендерах

Авторитетный информатор OnLeaks поделился качественными изображениями и подробностями о смартфоне-раскладушке Samsung Galaxy Z Fold5, официальный релиз которого ожидается в июле или августе этого года. По данным источника, аппарат получит размеры 165:71,8:6,7 мм, 3,4-дюймовый внешний дисплей, 6,7-дюймовый гибкий внутренний экран, сдвоенную основную камеру и 4-нанометровоую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Ранее стало известно о внедрении нового режима Always-On Display, который теперь будет отображать обои в очень низкой яркостью, а также о поддержке проводной зарядки мощностью всего 25 Вт.

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