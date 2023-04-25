Samsung Galaxy Z Flip5 получит новый режим AoD

Информатор Revegnus поделился подробностями о складном смартфоне Samsung Galaxy Z Flip5, который еще не был представлен официально. По данным источника, новинка получит обновленный режим Always-On Display, напоминающий решение от Apple. Теперь на внешнем экране в режиме AOD всегда будут отображаться обои, но с очень низкой яркостью. Стоит отметить, что в One UI уже сейчас предусмотрена аналогичная функция Image Clock, но выбранное пользователем изображение показывается лишь на небольшом участке дисплея. Ранее стало известно, что Galaxy Z Flip5 получит поддержку проводной зарядки мощность 25 Вт.