Samsung Galaxy Z Flip6 показали на рендерах

Авторитетный инсайдер OnLeaks поделился качественными рендерами складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip6, который еще не был представлен официально. Устройству приписывают наличие 6,7- и 3,4-дюймовых дисплеев, как в Galaxy Z Flip5, корпуса толщиной 7,4 мм вместо 6,9 мм у предшественника, увеличенной с 3700 мАч до 4000 мАч ёмкости аккумулятора, топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy и старой сдвоенной тыльной камеры с модулями разрешением 12 Мп. Премьера смартфонов Samsung Galaxy Z Fold6 и Flip6 может состояться в июле этого года на фирменной презентации Unpacked.