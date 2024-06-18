Samsung Galaxy Z Flip6 протестировали в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench 6 появились результаты тестирования складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip6, официальный релиз которого ожидается в начале следующего месяца. Бенчмарк подтвердил наличие восьмиядерной однокристальной системы с тактовой частотой до 3,4 ГГц. Предполагается, что это флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy. Также сообщается о 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системе Android 14. Смартфон набрал 2247 баллов в одноядерном тесте и 6857 баллов в многоядерном испытании.

Ранее слухи приписывали Galaxy Z Flip6 наличие 6,7-дюймового экрана Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2640:1080 точек и кадровой частотой 120 Гц, внешнего 3,4-дюймового дисплея с разрешением 720:748 пикселей, а также 50-Мп тыльной камеры.