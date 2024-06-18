Samsung Galaxy Z Flip6 протестировали в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench 6 появились результаты тестирования складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip6, официальный релиз которого ожидается в начале следующего месяца. Бенчмарк подтвердил наличие восьмиядерной однокристальной системы с тактовой частотой до 3,4 ГГц. Предполагается, что это флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy. Также сообщается о 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системе Android 14. Смартфон набрал 2247 баллов в одноядерном тесте и 6857 баллов в многоядерном испытании.

Ранее слухи приписывали Galaxy Z Flip6 наличие 6,7-дюймового экрана Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2640:1080 точек и кадровой частотой 120 Гц, внешнего 3,4-дюймового дисплея с разрешением 720:748 пикселей, а также 50-Мп тыльной камеры.
Представлен смартфон iQOO Z9 Turbo с АКБ на 6000 мАч …
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Z9 Turbo, которая оценена на китайском рынке …
Nokia G60 будет обновлен до Android 15 …
В сети появился перечень смартфонов Nokia, которые получат обновление до операционной системы Android 15.…
Motorola Edge 50 Pro выпустили в Европе …
Вслед за индийским релизом компания Motorola представила смартфон Edge 50 Pro в Европе. Продажи стартуют …
Realme представила смартфон C65 5G…
В начале этого месяца компания Realme официально представила смартфон C65, который поставлялся только с п…
Samsung представила фирменную зарядку за 70 долларов…
На текущий момент на рынке происходит достаточно странная ситуация — если вы покупаете смартфон Samsung с…
Смартфон HTC U24 засветился в сети …
В базе регулятора Bluetooth SIG появилось упоминание смартфона HTC U24, который еще не был представлен оф…
Официально: Oppo Reno12 готов к глобальному запуску…
Компания Oppo подтвердила скорый глобальный релиз смартфонов серии Reno12. Точная дата не была объявлена,…
OnePlus Nord 4 готов к выходу …
В базе данных регулятора Bluetooth SIG обнаружилось упоминание смартфона OnePlus Nord 4, который еще не б…
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
Бюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГББюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГБ
Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70
Смартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29eСмартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29e
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor