Samsung Galaxy Z Flip7 FE показали на первых рендерах

Авторитетный информатор OnLeaks опубликовал первые изображения складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip7 FE. Судя по рендерам, аппарат получит сдвоенную основную камеру, как и его предшественник. Также сообщается, что смартфон оснастят 6,7-дюймовым внутренним экраном, 3,4-дюймовым внешним дисплеем, корпусом с габаритами 165,1:71,7:7,4 мм, фирменной однокристальной системой Exynos 2400e и прошивкой One UI 7.0 на базе операционной системы Android 15 с обновлениями в течение семи лет.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Samsung Galaxy Z Flip6 характеризуется 4-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 ГБ оперативной памяти, 3,4-дюймовым внешним AMOLED-экраном с разрешением 748:720 точек и частотой обновления 60 Гц, 6,7-дюймовым гибким дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2460:1080 точек и кадровой частотой от 1 до 120 Гц, испарительной камерой, АКБ ёмкостью 4000 мАч, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 12 Мп (ультраширик), фронтальной камерой разрешением 10 Мп и защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP48.

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