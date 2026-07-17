Samsung Galaxy Z Flip8 окажется легче, чем Galaxy Z Flip7

Авторитетный информатор Ice Universe поделился подробностями о складном смартфоне Samsung Galaxy Z Flip8, релиз которого ожидается 22 июля. Утверждается, что масса грядущей новинки составит 180 граммов, а это на 8 граммов меньше, чем у предшественника Galaxy Z Flip7. Толщина смартфона в раскрытом видео составит 6,1 мм. Ранее сообщалось об улучшенном шарнирном механизме и менее заметной складке на гибком экране.

Напомним, что Galaxy Z Flip7 имеет в своём оснащении фирменный процессор Exynos 2500, 6,9-дюймовый внутренний AMOLED-дисплей с разрешением 2520:1080 пикселей, адаптивной кадровой частотой 1-120 Гц, внешний 4,1-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1048:948 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, 12 ГБ ОЗУ, батарею ёмкостью 4300 мАч, поддержку 25-Вт проводной быстрой зарядки, поддержку беспроводной и обратной беспроводной зарядок, сдвоенной тыльную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик с углом обзора 123°), фронтальную камеру на 10 Мп, корпус из бронированного алюминия, защитное стекло Gorilla Glass Victus 2, массу 188 граммов и толщину в разложенном виде 6,5 мм.
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