Samsung Galaxy Z Fold 2 предлагают предзаказать за £1799

Компания Samsung еще не раскрыла все характеристики, цену и дату начала продаж своего складного смартфона Galaxy Z Fold 2, однако это не помешало ей начинать принимать предазказы в своем британском интернет-магазине. Аппарат оценен в 1800 фунтов стерлингов, а старт поставок намечен на 17 сентября. Любопытно, что первый Galaxy Z Fold стоил на £100 дороже. Какой окажется цена новинки в других странах, пока не сообщается.

Напомним, что Galaxy Z Fold 2 получил 6,2-дюймовый внешний и 7,6-дюймовый внутренний дисплей, топовый восьмиядерный дисплей Snapdragon 865 Plus, модем Snapdragon X55 5G, тройную тыльную камеру и симметричный порт USB Type-C.