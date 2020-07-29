Samsung Galaxy Z Fold 2 в уникальном цвете

В последнее время многие крупные производители смартфонов стали делать упор на лимитированные версии, так как они стоят дороже и даже больше привлекают внимание аудитории, чем некоторые обычные гаджеты. Так произошло и с новым складным смартфоном Samsung Galaxy Z Fold 2 Thom Browne. Да, компания выпустит обычную версию гаджета, после чего вполне спокойно выпустит еще и ограниченное издание, которое будет стоит даже дороже, но продаваться будет лучше. Это очень хитрая маркетинговая уловка, но, с другой стороны, это нормальная практика. Мы уже с большим нетерпением ждем релиза нового гаджета корейской компании и тогда будем говорить о преимуществах и недостатках нового гаджета. Пока что рано об этом говорить, так как информации о продукте практически нет.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Fold 2
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