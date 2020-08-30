Samsung Galaxy Z Fold 2 за $3000 показали на фото

Сетевые источники опубликовали официальные кадры смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2 5G в премиальной версии Thom Browne Edition. Её цена составит внушительные 3000 долларов. В комплект поставки помимо самого смартфона войдут: чехол Leather Folio & Cover, наушники Buds Live и смарт-часы Galaxy Watch 3 c кожаным ремешком.

Samsung Galaxy Z Fold 2 будет представлен уже 1 сентября. Смартфон получит 6,2-дюймовый внешний Super AMOLED-дисплей с поддержкой HDR10+, частотой обновления 60 Гц и разрешением 2260:816 пикселей, 7,6-дюймовый основной гибкий Dynamic AMOLED-экран с разрешением 2208:1768 пикселей и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерную платформу Snapdragon 865 Plus с тактовой частотой до 3,09 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, тройную тыльную камеру с модулями на 12 Мп, 12 Мп и 12 Мп, фронтальную камеру на 10 Мп, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт, корпус с габаритами 159,2:128,2:6,9 мм и массой 279 г, а также предустановленную ОС Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.5.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Fold 2
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