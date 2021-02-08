Samsung Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 готовятся к релизу

Согласно последней утечке, Samsung Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 (под вопросом) будут запущены в июле — в отчёте Sammobile есть эксклюзивная информация о данных устройствах. В слитой информации говорится, что следующее складное устройство (вероятно, Samsung Galaxy Z Fold 3) будет иметь номер модели SM-F926, а следующее устройство-раскладушка (вероятно, Samsung Galaxy Z Flip 3) — SM-F711. Оба устройства дебютируют с Android 11 и One UI 3.5. Если отчет верен, Samsung уже должна была начать разработку пользовательского интерфейса. Кроме того, Foldable получит как минимум 256 ГБ в качестве опции для хранения, тогда как Z Flip 3 получит меньше памяти — 128/256 ГБ. Больше информации о новых гаджетах нет, но она вскоре появится, ведь смартфоны уже должны готовить к релизу.