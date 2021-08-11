Samsung Galaxy Z Fold3 оценен в 160 тысяч рублей

Компания Samsung пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Galaxy Z Fold3 5G, которая оценена в 160 тысяч рублей за версию с 256 ГБ флеш-памяти. Новинку оснастили 7,5-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2208:1768 пикселей и подэкранной 4-Мп камерой, 6,5-дюймовым внешним Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с разрешением 2268:832 пикселей, частотой обновления 120 Гц и врезанной селфи-камерой на 10 Мп, основной камерой с модулями по 12 Мп (главный, сверхширик и телефото с 2-кратным зумом), процессором Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, батареей на 4400 мАч, проводной зарядкой мощностью 25 Вт и беспроводной на 10 Вт, защитой от воды в соответствии со степенью IPX8, рамкой и шарниром из усиленного алюминия, боковым дактилоскопом и предустановленной ОС Android 11 с фирменной надстройкой OneUI.