Samsung Galaxy Z Fold 3 показали на новых рендерах

Сразу два инсайдера опубликовали качественные изображения складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 3, выход которого должен состояться уже в начале августе. Судя по рендерам, аппарат получит подэкранную камеру, 7,55-дюймовый гибкий экран, 6,23-дюймовый внешний дисплей, поддержку стилуса S Pen, тройную основную камеру, дактилоскопический сенсор на правой боковой грани, слот для карты SIM на правой грани, топовые восьмиядерные платформы Exynos 2100 и Snapdragon 888 Plus, а также поддержку сотовых сетей пятого поколения. Ориентировочная цена смартфона пока не раскрывается.