Samsung Galaxy Z Fold 3 показали на рендерах

Профильный ресурс LetsGoDigital опубликовал качественные изображения складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 3, который еще не был представлен официально. Данная модель станет первым складным смартфоном Samsung с поддержкой фирменного стилуса S-Pen. По предварительным данным, аппарат получит отсек для стилуса, флагманскую восьмиядерную платформу Snapdragon 888, ультратонкое стекло (UTG), внешний дисплей с разрешением Full HD, а также основную многомодульную камеру с главным датчиком изображения разрешением 108 Мп. Дебют смартфона ожидается осенью этого года.