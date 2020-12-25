Samsung Galaxy Z Fold 3 слили в сеть

Сегодня, пока весь мир празднует Рождество, в сети появилась утечка от весьма надежного источника, который ранее привлекал к себе внимание достаточно точными сливами информации. По его словам, у Galaxy Z Fold третьего поколения дисплей будет меньше, чем у предшественника, производитель сделает общую ставку на компактность, чтобы пользователю было комфортнее носить устройство в кармане. Он заявил, что основной дисплей Galaxy Z Fold 3 (внутренний дисплей) станет меньше — 7,55-дюймового вместо 7,69 дюймов у второго поколения, а также уменьшит экран на внешней части устройства до 6,21 дюйма. Он добавляет, что разрешение основного дисплея будет около 2208 × 1768 пикселей с соотношением сторон 5: 4 и 375 PPI. Уже хочется посмотреть на данную новинку.