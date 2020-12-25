Samsung Galaxy Z Fold 3 слили в сеть

Сегодня, пока весь мир празднует Рождество, в сети появилась утечка от весьма надежного источника, который ранее привлекал к себе внимание достаточно точными сливами информации. По его словам, у Galaxy Z Fold третьего поколения дисплей будет меньше, чем у предшественника, производитель сделает общую ставку на компактность, чтобы пользователю было комфортнее носить устройство в кармане. Он заявил, что основной дисплей Galaxy Z Fold 3 (внутренний дисплей) станет меньше — 7,55-дюймового вместо 7,69 дюймов у второго поколения, а также уменьшит экран на внешней части устройства до 6,21 дюйма. Он добавляет, что разрешение основного дисплея будет около 2208 × 1768 пикселей с соотношением сторон 5: 4 и 375 PPI. Уже хочется посмотреть на данную новинку.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Fold 3
Обзоры:
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?
Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFCОбзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC
Новости:
Смартфон Lemon K12 Pro получил аккумулятор на 6000 мАч

Компания Lenovo представила недорогой смартфон Lemon K12 Pro, который может стать достойным конкурентом п...
Redmi Note 9 4G EEC сертифицирован

На днях компания Redmi представила Xiaomi Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 Pro 5G. Теперь ...
iPhone 12 Pro оказался самым популярным в новой линейке

Аналитик JP Morgan Chase Самик Чаттерджи сообщил о том, что все больше покупателей предпочитают iPhone 12...
Обзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышкеОбзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышке
Топ 5 смарт-часов: от «тяжелого люкса» до бюджетного трудяги. Amazfit GTR 2 SportТоп 5 смарт-часов: от «тяжелого люкса» до бюджетного трудяги. Amazfit GTR 2 Sport
Обзор ThunderX3 Cronus-G. Корпус для красивых и быстрых сборокОбзор ThunderX3 Cronus-G. Корпус для красивых и быстрых сборок
Обзор Hisense 43AE7400F. Недорогой 43-дюймовый 4K-телевизор для Sony PlayStation 5Обзор Hisense 43AE7400F. Недорогой 43-дюймовый 4K-телевизор для Sony PlayStation 5
Лучший электрочайник. Philips HD9450/81Лучший электрочайник. Philips HD9450/81
Наушники Apple AirPods Studio будут стои...
Наушники Apple AirPods Studio будут стоиСетевые источники поделились подробностями о беспроводных накладных наушниках Apple AirPods Studio, котор...
Объектив Tamron 17-70mm F/2.8 Di III-A V...
Объектив Tamron 17-70mm F/2.8 Di III-A VКомпания Tamron представила объектив 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (B070) для кропнутых (APS-C) беззеркал...
Объявлены процессоры архитектуры Zen 3...
Объявлены процессоры архитектуры Zen 3Компания представила новые процессоры 5000 серии архитектуры Zen 3. Новые процессоры получили серьезную п...
Square Enix планирует выпустить мобильну...
Square Enix планирует выпустить мобильнуКоличество мобильных игр с каждым днем неумолимо растет. Но крупные издатели выпускают их в таком количес...
Huawei nova 8 Pro получит 120-Гц OLED-ди...
Huawei nova 8 Pro получит 120-Гц OLED-диСетевые источники раскрыли характеристики смартфонов Huawei nova 8 и nova 8 Pro, официальный анонс которы...
Лучший флагманский смартфон. Apple iPhon...
Лучший флагманский смартфон. Apple iPhonВыбирая флагман у пользователя слишком много вариантов — производители за безумные деньги предоставляют в...
Объявлены ключевые характеристики Amazfi...
Объявлены ключевые характеристики AmazfiКомпания Huami представила в Китае новые умные часы под названием Amazfit Pop. Теперь китайская компания ...
Роберт Дауни мл. прорекламировал OnePlus...
Роберт Дауни мл. прорекламировал OnePlusРоберт Дауни младший и компания OnePlus выпустили рекламное видео, посвященное новенькому флагману OnePlu...
Обзор умной колонки Капсула с голосовым ...
Обзор умной колонки Капсула с голосовым Рынок «умных» устройств сейчас на подъеме и развивается он сразу в нескольких направлениях. Бытовые прибо...
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с ...
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с В прошлом месяце мы проводили тестирование смартфона Motorol...
Seagate представила карту памяти для Xb...
Seagate представила карту памяти для XbКомпания Seagate Technology представила новую карту памяти для игровых консолей Xbox Series X|S. Эта внеш...
Серию Redmi Note 9 5G вероятно дебютируе...
Серию Redmi Note 9 5G вероятно дебютируеRedmi Note 9 Pro 5G станет первым телефоном с 108-мегапиксельным объективом Samsung HM2. Следовательно, п...
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешенииОбзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешении
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор THERMALTAKE Riing Pro (GHT-RPR-DIECBK-29). Игровые наушники с ЦАП 7.1Обзор THERMALTAKE Riing Pro (GHT-RPR-DIECBK-29). Игровые наушники с ЦАП 7.1
Обзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. Ультрабук с тканевой крышкойОбзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. Ультрабук с тканевой крышкой
Обзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFCОбзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFC
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor