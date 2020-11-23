Samsung Galaxy Z Fold 3 заменит Galaxy Note

Недавно в сети появилась информация о том, что компания Samsung закроет линейку смартфонов Galaxy Note, наделив Galaxy S21 Ultra стилусом S Pen. Сегодня южнокорейское издание Aju News сообщило о том, в июне следующего года Samsung выпустит складную модель Galaxy Z Fold 3, которая также получит поддержку S Pen. При этом аппарат оснастят специальной нишей для стилуса, которой не будет в Galaxy S21 Ultra. Еще одной особенностью складного смартфона станет подэкранная камера. Очевидно, что наличие двух топовых серий смартфонов с поддержкой стилуса означает конец линейки Galaxy Note.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Fold 3
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