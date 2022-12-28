Samsung Galaxy Z Fold 4 Genshin Impact Edition уже раскуплен

Сегодня компания Samsung запустила на домашнем южнокорейском рынке продажи смартфона Galaxy Z Fold 4 и наушников Buds 2 Pro, украшенных в стилистике игры Genshin Impact. Чуть позже стало известно, что новинки были распроданы всего за 14 минут. Samsung предлагала 100 смартфонов по цене в 1880 долларов и 200 пар наушников по цене в 260 долларов.

Напомним, что Galaxy Z Fold 4 оснащается однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 ГБ ОЗУ, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (OIS и 3-кратный оптический зум), 10-Мп наружной селфи-камерой, 4-Мп подэкранной селфи-камерой, гибким 7,6-дюймовым Dynamic AMOLED 2X экраном с разрешением QHD+, сотношением сторон 6:5, частотой обновления 120 Гц, яркостью 1000 кд/кв.м, внешним 6,2-дюймовым 120-Гц AMOLED-дисплеем с разрешением 2316:904 пикселя, защитой от воды согласно степени IPX8, батареей ёмкостью 4400 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки, беспроводной на 15 Вт и обратной беспроводной на 4,5 Вт стереодинамиками, боковым дактилоскопом, разъемом USB-C 3.2 и алюминиевой рамкой.