Samsung Galaxy Z Fold 4 будет поддерживать стилус

В течение долгого времени S Pen был одним из лучших предложений Samsung, и производителю удалось действительно выделить серию Galaxy Note среди всего остального на рынке до такой степени, что это было единственное устройство в отрасли со стилусом, который мог делать что-то действительно удобное. Однако после серии Galaxy Note 20 Samsung решила полностью отказаться от серии Note и начала исследовать новые горизонты, где пользователи смогут использовать знаменитый S Pen. Galaxy S21 Ultra был первым устройством компании в этом направлении, хотя у него не было корпуса для хранения стилуса, а за ним последовал Galaxy Z Fold 3, который также поддерживал S Pen. Ранее в этом году Galaxy S22 Ultra стал последним гвоздем в гроб Note, когда он прибыл с внутренним корпусом S Pen, а теперь недавний отчет инсайдеров говорит о том, что Galaxy Z Fold 4 также может поставляться со слотом для S Pen.

Сейчас, конечно, слишком рано что-либо говорить, но информация исходит из надежного источника, и он утверждает, что Galaxy Z Fold 4 станет первым складным устройством Samsung, поставляемым с S Pen, и да, устройство будет иметь внутренний бункер для стилуса. Если это действительно произойдет, это повысит общее удобство использования Galaxy Z Fold 4, и, учитывая большой размер устройства, пользователь, конечно же, почувствует, что стилус ему действительно необходим. Мало того, это также повысит доступность, поскольку пользователям больше не придется беспокоиться о том, чтобы носить с собой S Pen отдельно.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Fold 4
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