Samsung Galaxy Z Fold 4 получит обновленную систему камер

Стало известно, что Galaxy Z Fold 4 будет иметь ту же систему камер, что и Galaxy S22 Ultra. Samsung Galaxy Z Fold 4, вероятно, будет анонсирован в августе 2022 года, а релиз состоится либо позже в этом месяце, либо в начале сентября.

Galaxy Z Fold 4 будет оснащен более крупной 108-мегапиксельной камерой, которая есть в некоторых флагманах Galaxy S. Для сравнения, Galaxy Z Fold 3 по-прежнему предлагает 12-мегапиксельную камеру. На данный момент слухи указывает на то, что у него будет 7,56-дюймовый основной экран и 6,19-дюймовый дисплей, что делает размеры очень похожими на Galaxy Z Fold 3, кроме того, мы можем увидеть больший аккумулятор, а значит более длительную автономность. Складной телефон будет меньше и легче, а также будет иметь более узкую рамку дисплея по сравнению с Galaxy Z Fold 3.