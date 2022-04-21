Samsung Galaxy Z Fold 4 получит обновленную систему камер

Galaxy Z Fold 4 будет оснащен более крупной 108-мегапиксельной камерой, которая есть в некоторых флагманах Galaxy S. Для сравнения, Galaxy Z Fold 3 по-прежнему предлагает 12-мегапиксельную камеру. На данный момент слухи указывает на то, что у него будет 7,56-дюймовый основной экран и 6,19-дюймовый дисплей, что делает размеры очень похожими на Galaxy Z Fold 3, кроме того, мы можем увидеть больший аккумулятор, а значит более длительную автономность. Складной телефон будет меньше и легче, а также будет иметь более узкую рамку дисплея по сравнению с Galaxy Z Fold 3.