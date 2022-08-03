Samsung Galaxy Z Fold 4 получит прочное закаленное стекло

Планируется, что Galaxy Z Fold 4 будет больше, чем просто повторным обновлением своего предшественника Galaxy Z Fold 3. Поскольку Galaxy Z Fold 4 будет оснащен новейшим и лучшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 вместо Snapdragon 8 Gen 1, ожидается, что производительность процессора увеличится на 15 процентов, согласно сообщению инсайдера Кроме того, производительность графического процессора должна быть увеличена на 59 процентов, а блок NPU чипсета работает на 68 процентов лучше, чем в предыдущем поколении. Snapdragon 8 Plus Gen 1 массово производится на 4-нм архитектуре TSMC, а не на архитектуре Samsung, поэтому, вероятно, речь идет не только о повышении производительности, но и об улучшенной энергоэффективности.

В сообщениях инсайдеров также говорится, что Galaxy Z Fold 4 будет защищен стеклом Gorilla Glass Victus Plus как спереди, так и сзади. Для тех, кто не знает, Gorilla Glass Victus Plus — это улучшенный вариант Gorilla Glass Victus, обеспечивающий лучшую устойчивость к царапинам и падениям. Говорят, что под капотом Galaxy Z Fold 4 находится батарея приличного размера на 4400 мАч, при этом ячейка может заряжаться до 50 процентов всего за полтора часа с блоком питания 25 Вт. Яркость экрана также была увеличена до 1000 нит, хотя инсайдер не упоминает, является ли это значение типичной яркостью или пиковой яркостью. Кроме того, не упоминается, будет ли уровень яркости соответствовать большему или меньшему дисплею, хотя заявлена ​​поддержка частоты обновления 120 Гц.