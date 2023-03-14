Samsung Galaxy Z Fold 5 получит защиту от влаги и пыли

Некоторое время назад поставщики секретной информации сообщили, что компания Samsung работает над новым поколением смартфона складного типа, который должен получить совершенно новый вариант шарнира. Данным смартфоном выступает модель Galaxy Z Fold 5, которая должна, если верить инсайдерам, получить достаточно высокий рейтинг защиты от влаги и пыли. Стоит отметить, что ранее производитель не мог реализовать защиту от попадания внутрь влаги и пыли, потому что у смартфона был специфический шарнир, который не всегда мог справиться с физическими нагрузками и различными погодными условиями. Многим пользователям это не очень нравилось, потому что пользоваться гаджетом, которые вообще никак не защищён от влаги, довольно сложно.

Соответственно, производитель реализовал новый вид шарнира, который способен выдерживать новые дополнительные нагрузки, и благодаря данному нововведению производители смог реализовать защиту от влаги и пыли. Безусловно, никто не говорит о том, что данный смартфон сможет выдерживать нахождение в воде или грязи, например, но он сможет переживать дождь и какие-то мелкие соринки, которые попадают внутрь механизма. Это существенный прорыв в данном направлении, потому что на протяжении целых четырёх поколений складных смартфонов производитель ничего сделать в направлении защиты от погодных условий не мог. Складывается ощущение, что спустя 4 года работы над складными смартфонами компания Samsung всё же сможет выпустить достойную модель.
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