Samsung Galaxy Z Fold 5 получит защиту от влаги и пыли

Соответственно, производитель реализовал новый вид шарнира, который способен выдерживать новые дополнительные нагрузки, и благодаря данному нововведению производители смог реализовать защиту от влаги и пыли. Безусловно, никто не говорит о том, что данный смартфон сможет выдерживать нахождение в воде или грязи, например, но он сможет переживать дождь и какие-то мелкие соринки, которые попадают внутрь механизма. Это существенный прорыв в данном направлении, потому что на протяжении целых четырёх поколений складных смартфонов производитель ничего сделать в направлении защиты от погодных условий не мог. Складывается ощущение, что спустя 4 года работы над складными смартфонами компания Samsung всё же сможет выпустить достойную модель.