Samsung Galaxy Z Fold 5 представят 26 июля

Инсайдеры сообщили, что компания Samsung представит новые устройства Galaxy Z Fold 5, Flip 5 и Tab S9 на своём мероприятии Unpacked уже летом этого года, что, конечно, было достаточно ожидаемо на самом деле. Впрочем, длительное время инсайдеры просто предполагали, что событие намечено на лето, но теперь благодаря сообщениям издания Winfuture и южнокорейской газеты The Chosun Ilbo у нас теперь более или менее надёжный график анонсов и релизов новых гаджетов. Исходя из новой информации, компания Samsung может провести мероприятие Unpacked 26 июля, а устройства должны официально появиться в магазинах 11 августа.

Если эти сообщения верны, мероприятие Galaxy Unpacked состоится на пару недель раньше, чем презентация в прошлом году, которую Samsung провела 10 августа. Как и на прошлогоднем летнем Unpacked, Samsung собирается представить последние версии своих флагманских складных устройств, включая Galaxy Z Fold 5, тогда как основные флагманы показывают в начале года. И если верить последним слухам, этот смартфон будет иметь намного более тонкий корпус в сложенном состоянии по сравнению с предшественником, а также абсолютно аналогичный дисплей на передней панели размером 6,2 дюйма и внутренний дисплей размером 7,6 дюйма. Galaxy Z Flip 5 же будет иметь более крупный внешний дисплей размером 3,4 дюйма с разрешением 720x748 пикселей. Во всём остальном эти смартфоны более или менее схожи с тем, что мы уже видели некоторое время назад в предыдущих итерациях.
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