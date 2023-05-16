Samsung Galaxy Z Fold 5 представят 26 июля

Если эти сообщения верны, мероприятие Galaxy Unpacked состоится на пару недель раньше, чем презентация в прошлом году, которую Samsung провела 10 августа. Как и на прошлогоднем летнем Unpacked, Samsung собирается представить последние версии своих флагманских складных устройств, включая Galaxy Z Fold 5, тогда как основные флагманы показывают в начале года. И если верить последним слухам, этот смартфон будет иметь намного более тонкий корпус в сложенном состоянии по сравнению с предшественником, а также абсолютно аналогичный дисплей на передней панели размером 6,2 дюйма и внутренний дисплей размером 7,6 дюйма. Galaxy Z Flip 5 же будет иметь более крупный внешний дисплей размером 3,4 дюйма с разрешением 720x748 пикселей. Во всём остальном эти смартфоны более или менее схожи с тем, что мы уже видели некоторое время назад в предыдущих итерациях.