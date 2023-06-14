Samsung Galaxy Z Fold 5 разочаровал даже саму Samsung

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 5, безусловно, вызывает огромный ажиотаж, так как многие пользователи с огромным нетерпением ждут возможности посмотреть на флагман топового уровня в складном сегменте. Гаджет, если верить информации инсайдеров, должен стать самым лучшим складным устройством от Samsung на сегодняшний день с множеством улучшений под капотом. Более того, Galaxy Z Flip 5 выглядит крайне привлекательным решением с новым дисплеем большей диагонали и оптимизированными приложениями, которые будут работать без проблем. Однако флагманский складной гаджет всё же имеет ряд проблем, на которые тоже стоит обратить внимания.

Вчера крупные инсайдеры сообщили, что складной смартфон Galaxy Z Fold 5 будет иметь складку по центру дисплея (в месте перегиба), которая будет заметна лишь на 15% меньше, чем на Galaxy Z Fold 4, несмотря на наличие нового механизма шарнира. Казалось бы, это может показаться вполне приличным улучшением, но учитывая, что для других складных гаджетов эта складка давно не является чем-то действительно сложным, складывается впечатление, что Samsung умышленно нивелирует заметность складки на дисплее, дабы растянуть этот апгрейд как можно дольше. Более того, есть информация, что сотрудники Samsung не удовлетворены тем, что в итоге представляет из себя смартфон Galaxy Z Fold 5, и некоторые даже говорят, что его с трудом можно было бы назвать Galaxy Z Fold 4s. Это звучит тревожно, учитывая, что до запуска гаджета осталось меньше месяца.
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