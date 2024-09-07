Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition показали на фото

В сети появилась первая фотография складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, дата выхода которого пока не раскрывается. Отметим плоские боковые грани, матовую поверхность и сильно выпирающие модули тройной основной камеры. Ранее сообщалось, что смартфон сможет похвастаться уменьшенной до 4,9 мм толщиной в разложенном виде, увеличенными до 8 и 6,5 дюйма дисплеями, а также 200-Мп главным модулем тыльной камеры.

Напомним, что обычный Galaxy Z Fold6 характеризуется толщиной 5,6 мм, 6,3- и 7,6-дюймовыми внешним и внутренним экранами, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256, 512 или 1 ТБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4400 мАч, поддержкой 25-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп и (сверхширик) и 10 Мп (3-кратное оптическое приближение), 10-Мп фронтальной камерой и 4-Мп подэкранной селфи-камерой, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP48.
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