Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition представлен официально

Компания Samsung пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Galaxy Z Fold 6 Special Edition, которая появится в продаже на дебютном южнокорейском рынке 25 октября по цене в 2040 долларов. Новинка оснащается корпусом толщиной 10,6 мм и массой 236 граммов (минус 1,5 мм и 3 грамма по сравнению с Galaxy Z Fold 6), 8-дюймовым гибким экраном с соотношением сторон 20:18, 6,5-дюймовым внешним дисплеем с соотношением сторон 21:9, алюминиевой рамкой, защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2 с обеих сторон, флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 14 с прошивкой One UI 6.1.1, тройной тыльной камерой с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик с автофокусом) и 10 Мп (3-кратное оптическое приближение), 4-Мп подэкранной камерой, фронтальной камерой разрешением 10 Мп, батареей ёмкостью 4400 мАч, поддержкой 25-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, боковым дактилоскопом, модуемом 5G, а также Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC и UWB.