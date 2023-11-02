Samsung Galaxy Z Fold 6 будет поддерживать стилус

Достаточно сложно спорить с тем, что серия смартфонов Galaxy Z Fold от Samsung является одной из лучших в сегменте, особенно когда речь идет о продуктивности в процессе выполнения каких-либо задач. Смартфоны компании получили массу различных функций, возможность разделения экрана, удобную многозадачность и производительное железо. Однако у пользователей до сих пор нет встроенной поддержки стилуса S Pen для смартфонов с гибкими экранами, но это может измениться с Galaxy Z Fold 6. Новые патенты, поданные Samsung, показывают, что существует возможность реализовать поддержку S Pen в будущем смартфоне Galaxy Z Fold 6. Конечно, это всё ещё патенты, и мы не уверены в том, будут ли они когда-либо использованы в серийном продукте компании Samsung, но это как минимум звучит интересно.

Всё же в развёрнутом варианте диагональ дисплея смартфона весьма внушительная и пользователь легко может управлять какими-либо функциями при помощи стилуса, делать заметки, рисовать и так далее. Более того, компания активно работает над поддержкой технологий на базе искусственного интеллекта, так что возможность рукописного ввода с распознаванием текста была бы очень полезной во многих ситуациях. Так что если вы очень хотели смартфон складного типа с поддержкой стилуса, то стоит посмотреть в сторону новинки и как минимум дождаться официального анонса устройства. Это вполне достойный продукт, который заслуживает внимания на рынке смартфонов нового поколения.