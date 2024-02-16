Samsung Galaxy Z Fold 6 получит топовую камеру?

Известный своей осведомленностью инсайдер Tech_Reve сообщает, что в Samsung подумывают оснастить грядущий складной смартфон Galaxy Z Fold 6 камерой флагманского уровня. Речь идет 200-Мп датчике изображения ISOCELL HP2 (оптического размера 1/1.3 дюйма), который используется в топовой модели Galaxy S24 Ultra. Правда, такое намерение не очень вяжется с желанием сделать устройство тоньше и легче, так что к этому слуху стоит относиться очень осторожно.

Напомним, что выпущенная летом прошлого года модель предыдущего поколения Galaxy Z Fold5 характеризуется внешним 6,2-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2316:904 пикселей и адаптивной кадровой частотой 120 Гц, гибким 7,6-дюймовым 120-Гц дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2176:1812 пикселей и пиковой яркостью 1750 нит, флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5x, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 10 Мп, 10-Мп и 4-Мп селфи-камерами, АКБ ёмкостью 4400 мАч, поддержкой 25-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от воды в соответствии со степенью IPX8.