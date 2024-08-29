Samsung Galaxy Z Fold 6 продаётся очень плохо

На мероприятии Unpacked 2024 в прошлом месяце компания Samsung официально представила свой новый складной флагман Galaxy Z Fold 6, и сразу после анонса пользователи и журналисты начали сравнивать новый складной смартфон с его предшественником. Несмотря на то, что южнокорейский технологический гигант является пионером в категории складных устройств, в последнее время его способность продолжать развивать и внедрять инновации в этой области подвергается сомнению, потому что компания не показала на деле ничего нового — никаких новых технологий, интересных решений или инноваций в области. Соответственно, многие пользователи и энтузиасты считают, что последний складной смартфон компании просто не оправдал ожиданий, уступив не только конкурентам, но и предыдущему поколению текущей линейки.

И у подобного подхода есть вполне ожидаемый результат — по словам известного инсайдера Ice Universe, за первые две недели после релиза новая модель продалась тиражом всего 270000 единиц по всему миру, что значительно меньше спроса на Z Fold 5 в аналогичный период. Это вполне логично — цена на новый флагманский смартфон очень высокая, даже чрезмерно, при этом у конкурентов решения более технологичные, интересные и продвинутые. Единственная фишка нового гаджета в его ИИ-функциях, но, как показывает практика, никто особо платить за это не желает, потому что практической пользы от всех этих игрушек с ИИ нет. Вот вам и новое поколение передового устройства.