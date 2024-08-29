Samsung Galaxy Z Fold 6 продаётся очень плохо

На мероприятии Unpacked 2024 в прошлом месяце компания Samsung официально представила свой новый складной флагман Galaxy Z Fold 6, и сразу после анонса пользователи и журналисты начали сравнивать новый складной смартфон с его предшественником. Несмотря на то, что южнокорейский технологический гигант является пионером в категории складных устройств, в последнее время его способность продолжать развивать и внедрять инновации в этой области подвергается сомнению, потому что компания не показала на деле ничего нового — никаких новых технологий, интересных решений или инноваций в области. Соответственно, многие пользователи и энтузиасты считают, что последний складной смартфон компании просто не оправдал ожиданий, уступив не только конкурентам, но и предыдущему поколению текущей линейки.

И у подобного подхода есть вполне ожидаемый результат — по словам известного инсайдера Ice Universe, за первые две недели после релиза новая модель продалась тиражом всего 270000 единиц по всему миру, что значительно меньше спроса на Z Fold 5 в аналогичный период. Это вполне логично — цена на новый флагманский смартфон очень высокая, даже чрезмерно, при этом у конкурентов решения более технологичные, интересные и продвинутые. Единственная фишка нового гаджета в его ИИ-функциях, но, как показывает практика, никто особо платить за это не желает, потому что практической пользы от всех этих игрушек с ИИ нет. Вот вам и новое поколение передового устройства.
OnePlus Ace 3 Pro получит батарею на 6100 мАч…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфоне OnePlus Ace 3 Pro…
Все характеристики Samsung Galaxy Z Fold6 слили в сеть…
В последнее время на просторах интернета появилось очень много информации о грядущем смартфоне Samsung Ga…
Google Pixel 9 Pro XL выдержал проверку на прочность…
Два дня назад компания Google официально представила серию смартфонов Pixel 9 после нескольких месяцев ут…
Представлен бюджетный смартфон Realme Narzo N61…
Компания Realme пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Narzo N61, которая уже доступна для по…
Официально: realme GT6 получит процессор Snapdragon 8s Gen 3…
Компания realme опубликовала несколько тизеров, раскрывающих некоторые особенности смартфона realme GT6. …
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A06 засветился в сети…
В базе данных регулятора FCC обнаружились сведения о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy A06, который еще …
Realme GT7 Pro показали на рендере …
Китайские источники опубликовали первый рендер смартфона Realme GT7 Pro, который еще не был представлен о…
Microsoft Copilot теперь работает с Android-смартфонами…
Сервис искусственного интеллекта Copilot от компании Microsoft получил существенное обновление и теперь п…
Что выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействияЧто выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействия
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
Топ-5 устройств для продуктивной учебыТоп-5 устройств для продуктивной учебы
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor