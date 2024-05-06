Samsung Galaxy Z Fold 6 выйдет в июне текущего года

Если верить надёжным инсайдерам, компания Samsung готовится представить серию смартфонов Galaxy Z Fold 6 менее чем через два месяца, так что ни для кого не секрет, что в сети постоянно возникают некоторые действительно интересные детали о предстоящем складном флагмане. Например, сегодня появилась информация о том, что компания Samsung собирается изменить общий стиль дизайна своих складных устройств — это подтверждено компанией Thinborne, известным производителем чехлов, который, судя по всему, не очень хорошо работает над защитой конфиденциальной информации. Если верить слитым изображениям, Galaxy Z Fold 6 получит новый защитный экран, который явно немного шире, чем то, что мы видели в предыдущем поколении. Это действительно важный апгрейд, потому что о нём просили многие фанаты складных флагманов бренда.

Также свежие утечки данных говорят о том, что Galaxy Z будет более плоским — это в целом новая мода на дизайн, которая захлестнула многих производителей в этом году. И это, безусловно, шаг в правильном направлении. Есть даже мнение о том, что дизайн нового складного смартфона будет взят у флагмана Galaxy S24 Ultra, который очень понравился покупателям и оказался достаточно удобным в повседневной жизни. К сожалению, пока что это лишь слухи от инсайдеров и никто с уверенностью не может сказать насколько эта информация правдива. Возможно, инсайдеры правы, а может это очередная попытка нагнать шума перед презентацией флагманских гаджетов.